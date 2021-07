Drie dagen na het begin van de protesten tegen de regering op Cuba zijn volgens onafhankelijke journalisten intussen meer dan 5.000 mensen opgepakt. Onder hen zouden ook ruim 120 activisten en journalisten zijn, zo berichtte nieuwssite 14ymedio woensdag.

Bij de arrestaties gaan de veiligheidstroepen soms brutaal tewerk, zo is te zien in een video waarvan mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch de echtheid bevestigde. Op de beelden die zijn gemaakt in de stad Cárdenas, is te zien hoe veiligheidstroepen een appartement langs de voordeur proberen binnen te dringen terwijl een vrouw met een klein kind in haar armen onder meer 'waarom doen jullie dit?' schreeuwt. Vervolgens komt een agent met een getrokken pistool uit een andere richting, waarna op later gemaakte beelden een plas bloed op de vloer te zien is. Volgens het onlineportaal CiberCuba werd de echtgenoot voor de ogen van zijn gezin neergeschoten, geslagen en meegenomen.

De staatsmedia berichtten dinsdag dat bij de antiregeringsprotesten een man was omgekomen in de hoofdstad Havana. De 36-jarige had een strafblad en zou hebben geprobeerd om een politiebureau aan te vallen als lid van 'een georganiseerde groep van asociale en criminele elementen'. Details over de omstandigheden van zijn dood, werden niet bekendgemaakt.

Duizenden mensen waren zondag in verschillende Cubaanse steden op straat gekomen tegen de onderdrukking en de haperende economie op de autoritair geleide eilandstaat. Aanleiding is onder meer het gebrek aan medicijnen en voedsel.

