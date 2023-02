Meer dan 45.000 doden na aardbeving in Turkije en Syrië

Het aantal mensen dat in Turkije door de aardbeving om het leven kwam, is tot 39.672 gestegen. Dit heeft de Turkse minister van Binnenlandse Zaken, Süleyman Soylu, vrijdagavond volgens het Turkse persbureau Anadolu meegedeeld. In Syrië zijn tot dusver ongeveer 5.900 doden in verband met de verwoestende aardbeving geteld.

De bergingswerken in de getroffen regio’s in Turkije duren ondertussen voort. Ook na anderhalve week worden nog mensen levend vanonder het puin gehaald. Vrijdagavond werd een man gered die 278 uur onder het puin lag, meldden de brandweer van Istanboel en staatsmedia. Hoe de man zo lang kon overleven, is niet bekend. Het bericht kon niet onafhankelijk geverifieerd worden.