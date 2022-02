In heel Frankrijk zijn zaterdag bij 149 acties meer dan 32.000 mensen op straat gekomen om hun ongenoegen te uiten omtrent het coronabeleid, zo heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt.

In de hoofdstad Parijs alleen al waren er bij vier acties bijna 7.600 demonstranten. Om 20.40 uur was de situatie op de Champs-Elysées nog steeds gespannen, aldus Franse media.

In de cijfers van Binnenlandse Zaken zijn de zogenaamde Vrijheidskonvooien niet meegeteld, voegt de krant Le Figaro daaraan toe.

In Montpellier zijn er bij coronaprotest vijf mensen opgepakt en is één politieagent gewond geraakt, weet de krant Le Parisien.

In de hoofdstad Parijs alleen al waren er bij vier acties bijna 7.600 demonstranten. Om 20.40 uur was de situatie op de Champs-Elysées nog steeds gespannen, aldus Franse media. In de cijfers van Binnenlandse Zaken zijn de zogenaamde Vrijheidskonvooien niet meegeteld, voegt de krant Le Figaro daaraan toe. In Montpellier zijn er bij coronaprotest vijf mensen opgepakt en is één politieagent gewond geraakt, weet de krant Le Parisien.