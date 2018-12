Meer dan 300 geredde migranten aangekomen in Spanje

De boot van de ngo Proactiva Open Arms kwam rond 8.30 uur aan in de Baai van Gibraltar, waar hij moest aanmeren in een haven in de buurt van de gemeente San Roque. 'Hallo, de OpenArms, al in de baai, is op weg naar de aanlegplaats van de enige veilige beschikbare haven in de Middellandse Zee. Opdracht volbracht', zei de oprichter van de ngo, Oscar Camps, op Twitter.

Het Rode Kruis bekommert zich als eerste over de 311 migranten, die vooral afkomstig zijn uit Somalië, Nigeria of Mali. Ze krijgen kleding, voedsel en indien nodig medische hulp. Daarna zal de politie hen identificeren en naar de opvangplaatsen brengen. De migranten werden op 21 december gered vanop drie onveilige boten. De dag erop kregen ze de toestemming van de socialistische regering van Pedro Sanchez om in Spanje aan land te gaan, nadat Italië en Malta dat weigerden.

Het duurde een week voor de boot Spanje kon bereiken, en de migranten vierden Kerstmis dan ook op zee. Het is de eerste keer in bijna vijf maanden dat Spanje toestaat dat een boot van een ngo met migranten aan boord aanmeert. Sinds afgelopen zomer is Spanje de plek in Europa waar de meeste illegale migranten toekomen, nog voor Griekenland en Italië.