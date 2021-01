De Turkse autoriteiten hebben 267 verdachten in hechtenis genomen, 161 van hen buitenlanders, vanwege hun vermeende banden met terroristen. Dat heeft het staatspersbureau Anadolu zaterdag gemeld.

De politie gelooft dat de vermoedelijke religieuze extremisten een complot hadden beraamd voor het plegen van aanslagen op oudejaarsavond. De verdachten zijn opgepakt tijdens invallen in 33 steden en provincies tussen 20 en 31 december, meldt Anadolu, daarbij verwijzend naar een verklaring van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De nationaliteit van de buitenlandse gedetineerden zijn niet openbaar gemaakt.

Los daarvan had de Turkse immigratiedienst 69 buitenlanders opgepakt voor hun "banden met conflictgebieden". De politie zou bij hen pistolen, explosieve materialen en digitale documenten in beslag genomen hebben die verband houden met terroristische groeperingen. Er werd geen specifieke terreurgroep genoemd.

