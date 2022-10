Meer dan 23.000 mensen op de vlucht voor geweld in noordoosten van Congo

In de Democratische Republiek Congo zijn ongeveer 23.000 mensen op de vlucht nadat de gevechten tussen rebellen en het Congolese leger in het noordoosten van het land opnieuw zijn opgelaaid. Sinds het uitbreken van het geweld donderdag zijn ook al zo’n 2.500 personen naar buurland Oeganda getrokken, meldde het bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken van de Verenigde Naties (UNOCHA) zondagavond op Twitter.

Volgens de cijfers raakten sinds maart intussen 186.000 mensen ontheemd als gevolg van gevechten tussen de rebellengroep M23 en het Congolese leger. De regio Rutshuruin in de provincie Noord-Kivu, in het grensgebied met Rwanda en Oeganda, is rijk aan bodemschatten. Volgens de VS zijn er ongeveer 130 gewapende rebellengroepen actief.