Meer dan 21 miljoen burgers hebben al hun stem uitgebracht in de Amerikaanse presidentsverkiezingen via verschillende mogelijkheden om eerder te stemmen, en dat op ruim twee weken voor de officiële verkiezingsdag.

Dit betekent dat al 15,7 procent van de stemmen is uitgebracht van het totale aantal stemmen dat bij de verkiezingen van 2016 werd geteld. Stemmen per post zijn dit jaar toegenomen, mede dankzij de coronavirus-pandemie, hoewel de trend al een aantal verkiezingen lang aan de gang was. Maar ook het in persoon stemmen, dat in meerdere staten al mogelijk is, kent succes, met lange rijen wachtenden tot gevolg. Het zou kunnen aangeven dat kiezers dit jaar gewoon sneller en duidelijker hebben beslist voor wie ze stemmen.

De gegevens zouden erop wijzen dat bijna vier keer zoveel mensen hun vroege stem hebben uitgebracht dit jaar tegenover hetzelfde tijdstip in de verkiezingen van 2016. Uit peilingen blijkt dat president Donald Trump, de Republikeinse kandidaat, serieus achter ligt op de Democratische kandidaat Joe Biden, soms loopt het verschil zelfs in de dubbele cijfers. In de zogeheten 'key swing states' waar de kandidaten moeten winnen om in het Witte Huis te geraken, is de race spannender, maar ook daar heeft Biden volgens peilingen nog voorsprong op zijn rivaal.

Dit betekent dat al 15,7 procent van de stemmen is uitgebracht van het totale aantal stemmen dat bij de verkiezingen van 2016 werd geteld. Stemmen per post zijn dit jaar toegenomen, mede dankzij de coronavirus-pandemie, hoewel de trend al een aantal verkiezingen lang aan de gang was. Maar ook het in persoon stemmen, dat in meerdere staten al mogelijk is, kent succes, met lange rijen wachtenden tot gevolg. Het zou kunnen aangeven dat kiezers dit jaar gewoon sneller en duidelijker hebben beslist voor wie ze stemmen. De gegevens zouden erop wijzen dat bijna vier keer zoveel mensen hun vroege stem hebben uitgebracht dit jaar tegenover hetzelfde tijdstip in de verkiezingen van 2016. Uit peilingen blijkt dat president Donald Trump, de Republikeinse kandidaat, serieus achter ligt op de Democratische kandidaat Joe Biden, soms loopt het verschil zelfs in de dubbele cijfers. In de zogeheten 'key swing states' waar de kandidaten moeten winnen om in het Witte Huis te geraken, is de race spannender, maar ook daar heeft Biden volgens peilingen nog voorsprong op zijn rivaal.