Meer dan 200 onderzoeken naar Frans politiegeweld tijdens demonstraties gele hesjes

De algemene inspectie van de Franse politie en gendarmerie heeft een tweehonderdtal onderzoeken ingeleid naar het gebruik van geweld tegen de gele hesjes. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner donderdag gemeld.

'Het gaat over onderzoeken die variëren van beledigingen tot ernstige letsels', zei Castaner op France 2. 'Als er fouten zijn gemaakt, zullen er sancties volgen', verzekerde hij, maar hij verdedigde meteen zijn ordehandhavers, die misschien 'marginale fouten' hebben gemaakt. Sinds het begin van de beweging van de gele hesjes, die op 17 november voor het eerst de straat optrokken, is het geweld alleen maar toegenomen. En dat wordt onthaald op felle kritiek van demonstranten, politieke partijen en burgerrechtenactivisten. Vooral het gebruik van harde rubberen kogels, waardoor mensen de afgelopen maanden ernstig gewond raakten, ligt zwaar onder vuur.

Liefst 23 mensen hebben volgens onafhankelijke tellingen een oog verloren door een rubberen politiekogel. Het Franse persbureau AFP heeft hierover getuigenissen van 14 gewonden ontvangen. Castaner is dan weer geschokt door de onverschilligheid van de publieke opinie over de '1.628 gewonde politieagenten en gendarmes' sinds het begin van de demonstraties. De minister van Binnenlandse Zaken gaf als voorbeeld het geval van een politieagent wiens kaak werd verbrijzeld door een straatsteen op de Champs-Elysées. 'Daar valt niemand over omdat het blijkbaar de normaalste zaak is dat een politieman of een gendarme gewond raakt', klaagde hij. 'Ik vind dat ronduit walgelijk.'

De beweging van gele hesjes, die sinds 17 november elke zaterdag in Frankrijk betogen, wordt al enkele weken ontsierd door het gebruik van geweld en plunderingen, vooral in Parijs of in andere grote steden zoals Bordeaux of Toulouse.