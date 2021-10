Zondag en maandag zijn 213 migranten gered die per boot het Kanaal wilden oversteken naar het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft de maritieme prefectuur gemeld. De migranten werden gered tijdens verschillende operaties voor de kust van het Noorderdepartement en Pas-de-Calais.

In de nacht van zondag op maandag werden 'talrijke' boten in moeilijkheden gemeld, en de interventies zetten zich ook overdag voort, aldus de prefecture de la Manche et de la mer du Nord (Premar).

Een schip van de marine kon 82 mensen in veiligheid brengen tijdens vier reddingsoperaties. Nog eens 76 anderen werden gered tijdens twee interventies van reddingsdienst SNSM van Duinkerke. En de SNSM van Boulogne-sur-mer kon 40 drenkelingen redden van een zinkende boot, die onderkoeld waren. Vijftien migranten, tot slot, werden gered door een ander schip van de marine en naar de haven van Boulogne-sur-mer gebracht.

Sinds eind 2018 is het aantal pogingen om op een illegale manier het Verenigd Koninkrijk te bereiken via het Kanaal sterk gestegen. De autoriteiten waarschuwen telkens opnieuw voor de gevaren gelinkt aan de vele schepen die varen op het Kanaal, de sterke stroming en de lage temperatuur van het water.

Volgens de maritieme prefect Philippe Dutrieux hebben tussen 1 januari en 31 augustus zowat 15.400 migranten geprobeerd het Kanaal over te steken. 3.500 van hen werden gered terwijl ze in moeilijkheden verkeerden. In 2020 probeerden nog 9.500 mensen het VK te bereiken, in 2019 waren dat er 2.300 en in 2018 slechts 600.

