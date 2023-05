Meer dan 200 doden bij overstromingen in Congo

In het oosten van de Democratische Republiek Congo zijn al minstens 203 lichamen geborgen na de overstromingen en aardverschuivingen die donderdag veroorzaakt werden door de hevige regenval. Dat heeft een lokale functionaris zaterdag meegedeeld.

“Hier in Bushushu hebben we al 203 lichamen vanonder het puin gehaald”, zo verklaarde de bestuurder van het territorium van Kalehe, Thomas Bakenga, aan de lokale media. Vrijdagavond had de gouverneur van de provincie Zuid-Kivu nog meegedeeld dat de ramp minstens 176 doden had geëist. Door de zware regenval zijn de rivieren in de regio buiten hun oevers getreden.

Verscheidene dorpen zijn overstroomd, tal van huizen weggevaagd en akkers verwoest. De Congolese dokter en Nobelprijswinnaar Denis Mukwege, wiens ziekenhuis in de provinciale hoofdstad Bukavu ligt, heeft een medisch team naar het rampgebied gestuurd. Twee dagen eerder vonden ook overstromingen plaats in buurland Rwanda. Die hebben aan minstens 131 mensen het leven gekost.