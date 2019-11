Dat blijkt uit een nieuwe slachtofferbalans van het Albanese ministerie van Defensie dinsdagavond. Volgens de autoriteiten vielen er ook minstens 600 gewonden.

Er wordt gevreesd dat er nog heel wat mensen vastzitten onder het puin. Hulpverleners zoeken koortsachtig verder naar overlevenden en ook de politie heeft 1.900 manschappen gemobiliseerd om vermisten op te sporen.

Het epicentrum van de schok, die een magnitude had van 6,4, lag ongeveer 30 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad Tirana en op een diepte van 10 kilometer. Het ging om de krachtigste aardbeving van de afgelopen decennia in het Balkanland. De beving werd gevoeld tot in het noordwesten van Griekenland, het zuiden van Servië en in delen van Zuid-Italië.

Als gevolg van de schok stortten in de Albanese steden Tirana en Durres verschillende gebouwen als kaartenhuisjes in elkaar. In Durres ging het onder andere om twee hotels en een 18 verdiepingen tellende wolkenkrabber. Voor woensdag werd in Albanië een dag van rouw afgekondigd.

De Balkan is een regio die gekenmerkt wordt door een sterke seismische activiteit als gevolg van de tektonische krachten van de Afrikaanse en Euraziatische platen, maar ook van de Adriatische plaat. Aardbevingen komen er regelmatig voor. In 1963 kwamen bij een aardbeving in Skopje duizend mensen om het leven.