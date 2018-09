Meer dan 20.000 migranten in propvolle kampen op Griekse eilanden

De toestroom van vluchtelingen en andere migranten naar de Griekse eilanden in de Egeïsche Zee houdt maar aan. Zondag alleen al arriveerden 417 mensen uit Turkije. Dat deelde het ministerie van Migratie in Athene maandag mee. Intussen zitten in de vluchtelingenkampen op de eilanden al 20.429 mensen bij elkaar gepropt. De hotspots op de eilanden Lesbos, Chios, Samos, Leros en Kos hebben samen nochtans slechts een opvangcapaciteit voor 6.338 mensen. In maart 2016 verbleven in de kampen op de Egeïsche eilanden nog rond de 5.800 mensen.

De asielprocedures verlopen wegens een gebrek aan personeel erg moeizaam. Sinds maart 2016 -toen het akkoord tussen de EU en Turkije over de deportatie van migranten in werking trad- zijn volgens de politie slechts 1.725 mensen naar het buurland teruggestuurd.

De toestand in de kampen van Moria op Lesbos en op Samos is het schrijnendst. In Moria proberen 8.912 mensen zich te handhaven. Het kamp biedt volgens het ministerie van Migratie slechts plaats aan 3.100 mensen. Op het eiland met een bevolking van rond de 85.000 mensen verblijven ruim 11.000 migranten. Maar ook op Samos is de situatie kritiek. Het opvangkamp daar heeft een capaciteit van slechts 648 mensen, maar momenteel leven er ruim 4.000 mensen op elkaar geperst.

De gemeentebesturen, burgemeesters en de gouverneur van de eilanden waarschuwen voor oncontroleerbare toestanden. In het kamp van Moria komen steeds vaker rellen, vechtpartijen tussen migranten en mishandelingen van vrouwen en kinderen voor, zeggen medewerkers van hulporganisaties.