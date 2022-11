Meer dan 2.600 vluchtelingen uit Congo leven in kritieke omstandigheden (ngo)

In Congo-Brazzaville leven meer dan 2.600 vluchtelingen in kritieke omstandigheden. Dat zegt de katholieke hulporganisatie Caritas vrijdag, die zich ongerust maakt. De vluchtelingen komen uit de provincie Mai-Ndombe, in het westen van de Democratische Republiek Congo (DRC).

Zo’n 2.639 mensen staken sinds eind augustus, begin september de Congo-rivier over, op de vlucht voor het etnisch geweld tussen de Teke en Yaka in hun regio. Volgens Alain Robert Moukouri, secretaris-generaal van Caritas Congo, leven ze in Ngabé, in Congo-Brazzaville, in precaire omstandigheden en hebben ze bijna niets te eten.

Ook zijn er geen latrinevoorzieningen wat de kans op ziekten vergroot, aldus de ngo na een humanitaire evaluatiemissie ter plaatse. Het conflict tussen de etnische groepen Teke en Yaka in de naburige DRC is sinds juni aan de gang. Daarbij zijn volgens de regering in Kinshasa al “meer dan 180 doden” gevallen en volgens de VN tienduizenden mensen ontheemd geraakt.

Enkele jaren geleden kwam het ook al eens tot etnisch geweld in dezelfde provincie Mai-Ndombe, maar dan tussen de stammen Ntende en Nunu. Er vielen toen minstens 500 doden, aldus de VN.