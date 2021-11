De door Saudi-Arabië geleide militaire coalitie in Jemen heeft de afgelopen 24 uur meer dan 157 Houthi-rebellen gedood bij nieuwe aanvallen rond Marib, het laatste loyalistische bolwerk in het door oorlog verscheurde noorden van het land. Dat meldt de coalitie zaterdag.

De balans kan niet worden geverifieerd uit onafhankelijke bron en de Houthis communiceren zelden over slachtoffers. De doden zouden zijn gevallen bij luchtraids. Marib is het laatste bastion van de Jemenitische regering in het noorden van het land. Sinds februari wordt er rond de stad hevig slag geleverd en de laatste week zijn de gevechten geïntensiveerd door een offensief van de rebellen.

De Houthi's, die door Iran zouden worden gesteund, vechten al zeven jaar lang tegen de regeringstroepen in Jemen. In 2014 veroverden ze het grootste deel van het noorden van het land, waaronder de hoofdstad Sanaa. Sinds 2015 komt een internationale coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië tussenbeide in het conflict om de regering te steunen.

