Meer dan 130 gewonden na rellen van zaterdag in Parijs

Dat bevestigt de politieprefectuur van de Franse hoofdstad. Er zijn 412 relschoppers opgepakt, 378 van hen blijven aangehouden.

De Franse hoofdstad werd zaterdag opnieuw op stelten gezet door 'gilets jaunes' of gele hesjes, die nu al weken betogen tegen onder meer de geplande verhoging van de accijnzen op brandstof. Relschoppers staken er auto's in brand, bekogelden de politie met gele verf, plunderden winkels en richtten vernielingen aan.

De politie heeft in totaal 412 mensen opgepakt, van wie er 378 aangehouden blijven, preciseert de politieprefectuur zondagochtend. In totaal raakten 133 mensen gewond, van wie 23 personeelsleden van de ordediensten. Eén gewonde verkeert in kritieke toestand. De Franse president Emmanuel Macron veroordeelde het geweld al. Hij zit zondag samen met de Franse regering.

Politieprefect Michel Delpuech sprak zondag in een persconferentie van 'geweld van ongeziene ernst'. De politieprefect betreurde 'het extreme en onuitgegeven geweld' tegen de politiediensten. De brandweer telde circa 250 branden, waarvan 112 voertuigen, 130 stukken stadsmeubilair en zes gebouwen. Hij voegde eraan toe dat 'de complete telling nog bezig is'.

Onder de geweldplegers bevonden zich 'groupuscules van extremisten van extreemlinks en extreemrechts', ging Delpuech verder. Er was ook 'een heel groot aantal betogers met een geel hesje dat vrij van remmingen of een effect van "training" zich overgaf aan niet te rechtvaardigen geweld. Men kan zich niet achter een vreedzame beweging scharen en naar Parijs komen met gedrag dat onaanvaardbaar is.'

Delpuech was vergezeld van de Parijse procureur Rémy Heitz, die verduidelijkte dat onder de aanhoudingen 33 minderjarigen zijn. 'Het parket heeft nooit eerder zo'n groot aantal aangehouden mensen moeten beheren', zei Heitz. De procureur telt onder hen 'veel volwassen mannen, tussen de 30 en 40 jaar, die vaak uit de provincie komen en die gekomen zijn om op de vuist te gaan met de ordediensten'.

'Stevig antwoord'

'Er zal een stevig antwoord van justitie komen', zei Nicole Belloubet, de minister van Justitie, tijdens een perspunt in het Parijse justitiepaleis zondag. 'Ongeveer tweederde' van de 372 relschoppers die aangehouden werden, zal vervolgd worden. Eerder had de prefectuur gemeld dat er 378 mensen werden aangehouden, maar dat corrigeerde Belloubet dus. De justitieminsiter zei ook nog dat er andere 'oplossingen' zijn dan het herinvoeren van de noodtoestand.

Verschillende politiebonden hadden geëist dat de noodtoestand ingevoerd wordt, na het geweld dat zaterdag gepleegd werd tegen de politie. Belloubets collega van Binnenlandse Zaken, Christophe Castaner, had deze oplossing dan weer niet uitgesloten. Hij zei zaterdag ,geen enkel taboe' te hebben.