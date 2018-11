Meer dan 13 miljoen Congolezen dreigen te sterven door honger

Dat staat maandag in een rapport van de IPC Global Support Unit, die gegevens verstrekt aan organisaties wereldwijd, zoals het Wereldvoedselprogramma van de VN en Oxfam. Ondertussen blijft ebola mensen treffen.

Het voorbije jaar verdubbelde het aantal mensen dat dreigt te sterven door honger. Vorig jaar ging het nog om 7,7 miljoen mensen. Ongeveer 6 miljoen Congolese kinderen zijn volgens het rapport ondervoed.

De oostelijke provincies Ituri en Tanganyika zijn het meest getroffen. Daar zijn milities en rebellen actief, net zoals in de centrale regio van Kasai, waar het etnische conflict de landbouw belemmert.

In maart riepen de VN de situatie in Centraal- en Oost-Congo uit tot een van de zwaarste humanitaire crisissen wereldwijd, maar de regering van president Joseph Kabila verwerpt die vaststelling.

Ondertussen woedt in het land opnieuw een ebola-epidemie. Zo zijn een pasgeboren baby en haar moeder besmet met het virus. Deze tiende epidemie maakte in totaal al 186 doden, stellen de Congolese gezondheidsautoriteiten maandag. De twee slachtoffers zijn opgenomen in een gespecialiseerd centrum dat is opgezet door de overheid. "In totaal zijn 298 gevallen van hemorragische koorts gemeld in de regio, waaronder 263 bevestigd en 35 waarschijnlijk zijn", klinkt het.

Sinds begin augustus zijn er al 26.135 mensen gevaccineerd.

De directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, en VN-ondersecretaris-generaal voor vredesoperaties Jean-Pierre Lacroix, brengen van 5 tot 9 november een bezoek aan Congo.