In het noordwesten van Nigeria, in de deelstaat Zamfara, hebben aanvallen van gewapende mannen deze week aan tientallen mensen het leven gekost.

Dat meldt BBC World News. Er werden verschillende dorpen in de regio's Anka en Bukkuyum, tegen de grens met Niger, bestookt door de aanvallers. Sommige bronnen spreken over meer dan 100 doden. De overheid kan het dodental nog niet bevestigen.

Dorpsbewoners hebben aan Britse omroep ook gezegd dat de aanvallers, die zich met motorfietsen verplaatsten, huizen in brand staken en willekeurig op mensen hebben geschoten. Ook lokale burgerwachten die de aanvallers probeerden af te houden, bekochten dat met hun leven.

