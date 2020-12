De Wit-Russische politie heeft zondag tientallen mensen opgepakt die deelnamen aan protestmarsen tegen de autoritaire leider Aleksandr Loekasjenko, meldt de mensenrechtenorganisatie Viasna-96. Nog altijd gaat de oppositie in Wit-Rusland wekelijks de straat op om zijn onvrede te uiten over het Loekasjenko-regime.

De Wit-Russische steden zijn wekelijks op zondag het decor van massale demonstraties sinds de presidentsverkiezingen van 9 augustus. Loekasjenko won die, vrijwel zeker dankzij gesjoemel. Zondag vonden er meer dan 120 protestmarsen plaats in de hoofdstad Minsk en tal van andere plaatsen. De omvang van de protesten varieerde van enkele tientallen tot honderden deelnemers, aldus lokale media. Er zijn net als vorige week meer dan driehonderd betogers opgepakt, aldus functionarissen. Sinds het protest in augustus uitbrak, zijn naar schatting al 30.000 arrestaties verricht. President Loekasjenko is al 26 jaar aan de macht in de voormalige Sovjetrepubliek met 9,5 miljoen inwoners.