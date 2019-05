Meer dan 100.000 mensen zijn in april opgepakt nadat ze vanuit Mexico illegaal de Amerikaanse grens overstaken. Het gaat over een symbolische drempel die voor de tweede maand op rij is overschreden, laat de Amerikaanse grenspolitie weten.

'De arrestatiecijfers zijn uitzonderlijk in vergelijking met de voorbije jaren', bevestigde Carla Provost, verantwoordelijk voor het grensbeveiligingsagentschap CBP in een Senaatscommissie.

In april zijn 109.144 illegale migranten opgepakt aan douaneposten of langs de grens. In maart ging het om 103.719 mensen en in februari om 76.534 personen. In 64 procent van de gevallen ging het in april om families of niet-begeleide minderjarigen.

Sinds het begin van het fiscale jaar 2019, op 1 oktober, zijn in totaal 460.294 mensen opgepakt aan de grens met Mexico. 'In slecht zeven maanden tijd hebben we al het totaal bereikt van alle fiscale jaren sinds 2009', verduidelijkt Provost.

De meerderheid van de illegale immigranten geeft zich over aan de autoriteiten en dient een asielaanvraag in. De meesten komen uit Midden-Amerika - met name uit Honduras, Guatemala en Salvador - en zeggen dat ze het geweld en de armoede in hun land willen ontvluchten.

'Voor de eerste keer in de geschiedenis van de grenspolitie heeft bijna de helft van de opgepakte volwassenen kinderen bij zich', aldus de CBP-verantwoordelijke nog. 'Ze hebben de boodschap goed begrepen: neem een kind mee en u wordt bevrijd.' Verschillende migranten worden vrijgelaten in afwachting van het onderzoek voor hun asielaanvraag omdat de opvangcentra van het CBP de toestroom niet meer aankunnen.

President Donald Trump heeft van de illegale migratie een prioriteit gemaakt. Volgens hem is het land 'vol'.