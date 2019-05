Meer dan 100.000 mensen zijn hun huizen ontvlucht als gevolg van geweld in het oosten van de Democratische Republiek Congo (DRC). Dat zegt de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen (UNHCR) zaterdag, geciteerd door Radio Okapi.

Volgens de UNHCR vluchtten ongeveer 60.000 mensen in april voor de gevechten rond Kamango, nabij de stad Beni, in de provincie Noord-Kivu. 'Tijdens dezelfde maand namen ongeveer 50.000 mensen de vlucht naar het naburige Lubero, waar het Congolese leger vocht tegen lokale milities', zei de woordvoerder van de UNHCR Babar Baloch, op een persontmoeting vrijdag in Genève. In dezelfde regio zijn de afgelopen maanden meer dan 20.000 nieuw ontheemde burgers aangekomen in drie kleine steden in Masisi (Noord-Kivu): Mweso, Kashuga en Kirumbu.

De UNHCR sprak vrijdag dan ook zijn ernstige bezorgdheid uit over de veiligheid van burgers. 'Vorige week nog werden vijf verminkte lichamen gevonden in een rivier in het Masisi-gebied, ongeveer 60 kilometer ten noordwesten van Goma', de hoofdstad van de provincie, zei Baloch. Het ging onder meer om drie kinderen. Vier van de slachtoffers waren ontvoerden uit Kashuga, een nabijgelegen site voor vluchtelingen.