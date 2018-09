Medewerkster Witte Huis 'ook slachtoffer van ongewenste intimiteiten'

Maar volgens Conway moeten dergelijke schandalen niet gepolitiseerd worden. 'Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag', klonk het in een interview met nieuwszender CNN.

De 51-jarige Kellyanne Conway is één van de bekendste medewerksters in het Witte Huis. Ze onderhoudt ook goede relaties met de Amerikaanse media, in tegenstelling tot verschillende van haar collega's.

De journalist van CNN reageerde zichtbaar verrast op haar bekentenis en betuigde zijn medeleven. Nochtans maakte Conway enkele jaren geleden ook al allusie op mogelijk misbruik door leden van het Amerikaanse Congres.