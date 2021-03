In Myanmar zijn ook zondag honderdduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de militaire staatsgreep van vorige maand. De nachtelijke razzia's bij medestanders van de afgezette regeringsleider Aung San Suu Kyi hebben weinig invloed gehad op de protesten.

Op 1 februari zette het leger regeringsleider Aung San Suu Kyi (75) af. Zij had de parlementsverkiezingen in november gewonnen, maar het leger legde zich daar niet bij neer. Sinds de coup wordt er massaal betoogd in Myanmar. Het leger treedt steeds harder op om het protest te breken.

Ook zondag zijn verspreid over het land opnieuw honderdduizenden mensen op straat gekomen. In Mandalay kwamen tienduizenden mensen op straat om twee minuten stilte te houden voor de mensen die sinds de coup zijn omgekomen bij demonstraties.

In de nacht van zaterdag op zondag hebben de politie en veiligheidstroepen in de oude hoofdstad Rangoon razzia's uitgevoerd bij medestanders van Aung San Suu Kyi en bij haar partij, de Nationale Liga voor Democratie. Bij die razzia's zijn schoten gevallen en zouden er ook verschillende arrestaties zijn verricht.

Intussen heeft China alle betrokken partijen opgeroepen 'terughoudend' te zijn. 'Het is de hoogste prioriteit om verder bloedvergieten te voorkomen', zo zei de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi zondag op een persconferentie. Hij roept alle betrokken partijen op om in dialoog te gaan en om de problemen op te lossen in een 'juridisch en constitutioneel kader'.

