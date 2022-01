De Democraten buiten de eerste verjaardag van de bestorming van het Capitool uit op een politieke manier. Dat zegt Mitch McConnell, de Republikeinse minderheidsleider van de Senaat, donderdag.

Het is donderdag een jaar geleden dat aanhangers van de toenmalige president Donald Trump het Capitool bestormden op het moment dat in het Congres de verkiezingsresultaten werden gevalideerd. Trump had kort daarvoor een toespraak gehouden, waarin hij voor de zoveelste keer verklaarde dat de Democraten via fraude de overwinning van hem gestolen hadden.

'Het is frappant om te zien hoe bepaalde Democraten in Washington deze verjaardag proberen uit te buiten om partijdige politieke doelstellingen te promoten, die al lang voor deze gebeurtenis bestonden', aldus McConnell in een persbericht. Hij noemt 6 januari 2021 'een sombere dag voor het Congres en voor ons land'.

President Joe Biden houdt donderdag om 15 uur Belgische tijd in het Capitool een toespraak naar aanleiding van de verjaardag. Hij zal daarin de Amerikanen oproepen om zich te verzetten tegen leugens en geweld, en ook Donald Trump als enige verantwoordelijke voor de bestorming aan te duiden.

The Washington Post meldt donderdag nog dat geen enkele Republikeinse leider de toespraak zal bijwonen. Trump was van plan om op hetzelfde moment een toespraak te houden in Mar-a-Lago, maar hij heeft die uiteindelijk afgezegd.

Het is donderdag een jaar geleden dat aanhangers van de toenmalige president Donald Trump het Capitool bestormden op het moment dat in het Congres de verkiezingsresultaten werden gevalideerd. Trump had kort daarvoor een toespraak gehouden, waarin hij voor de zoveelste keer verklaarde dat de Democraten via fraude de overwinning van hem gestolen hadden. 'Het is frappant om te zien hoe bepaalde Democraten in Washington deze verjaardag proberen uit te buiten om partijdige politieke doelstellingen te promoten, die al lang voor deze gebeurtenis bestonden', aldus McConnell in een persbericht. Hij noemt 6 januari 2021 'een sombere dag voor het Congres en voor ons land'. President Joe Biden houdt donderdag om 15 uur Belgische tijd in het Capitool een toespraak naar aanleiding van de verjaardag. Hij zal daarin de Amerikanen oproepen om zich te verzetten tegen leugens en geweld, en ook Donald Trump als enige verantwoordelijke voor de bestorming aan te duiden. The Washington Post meldt donderdag nog dat geen enkele Republikeinse leider de toespraak zal bijwonen. Trump was van plan om op hetzelfde moment een toespraak te houden in Mar-a-Lago, maar hij heeft die uiteindelijk afgezegd.