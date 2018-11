May verdedigt brexitakkoord in parlement: 'Beste deal die we konden onderhandelen'

De Britse en Europese brexitonderhandelaars hebben een voorlopig brexitakkoord bereikt, dat woensdagavond laat ook de steun kreeg van de Britse regering. Al was dat niet voor alle ministers van harte: vijf regeringsleden hebben donderdagochtend al laten weten ontslag te nemen uit de regering.

Premier Theresa May geeft intussen tekst en uitleg in het Britse Lagerhuis. 'Dit akkoord bevat onderdelen waarvan velen zeiden dat dat nooit zou gebeuren. Het is het beste akkoord dat we konden onderhandelen', maakte de premier zich sterk.

Volgens May heeft de EU 'heel wat toegevingen' gedaan in vergelijking met het voorstel eerder dit jaar, vooral dan wat de backstop betreft. Dat 'vangnet' moet vermijden dat er een harde grens komt tussen Ierland en Noord-Ierland mocht er nog geen nieuwe regeling zijn na het einde van de overgangsperiode eind 2020. 'Ik zal niet doen alsof dit een comfortabel proces was, of dat wij en de EU volledig tevreden zijn met alle onderdelen van het akkoord', zei May daarover. 'Maar het vermijdt een harde grens in Ierland, we kunnen eruit stappen en het is tijdelijk.'

'De brexitgesprekken gaan over hoe we kunnen handelen in het nationaal belang. Dat betekent de goeie keuzes maken, niet de gemakkelijke. Met deze deal komt het vrij verkeer van personen voor eens en voor altijd ten einde, terwijl we nog altijd kunnen profiteren van een vrijhandelszone met de EU. We worden weer een onafhankelijk land', sprak May.

Ze vroeg ook de steun van het parlement wanneer ze de finale tekst, vermoedelijk over enkele weken, ter stemming brengt. 'We hebben een beslissende doorbraak geforceerd. Ik zal de finale tekst naar het parlement brengen en vragen om uw steun. Tegen de deal stemmen, zou ons terug naar af brengen, en voor nog meer onzekerheid zorgen. Als we ons verenigen, kunnen we ons land opnieuw samenbrengen en de kansen die voor ons liggen grijpen', klonk het.

Dat laatste werd in het Lagerhuis op hoongelach onthaald. Labour-leider Jeremy Corbyn noemde het akkoord een 'enorme en schadelijke mislukking'. 'Dit akkoord voldoet niet aan de wensen van het Britse volk. Ik denk en geloof niet dat het parlement deze keuze tussen een slechte deal of geen deal zal maken.'

Verschillende parlementsleden leggen de premier intussen het vuur aan de schenen, vooral over de backstop. Het feit dat het Verenigd Koninkrijk tijdelijk in de douane-unie zou blijven, terwijl voor Noord-Ierland nog enkele regels van de interne markt gelden, is voor veel tegenstanders onaanvaardbaar. Maar 'Noord-Ierland blijft niet in de interne markt', maakte May zich sterk. 'Enkele regels in het goederen-segment blijven gelden voor Ierland, maar daar stopt het.'

May herhaalde ook dat er in het terugtrekkingsakkoord 'voldoende garanties' zijn ingebouwd om te vermijden dat de backstop nodig is. Bovendien kan Groot-Brittannië beslissen eruit te stappen, al moet de EU zelf dan ook haar fiat geven. 'De mensen willen dat we dit gedaan krijgen, en daarna verder werken aan de andere zaken waar ze om geven. De keuze is duidelijk: we kunnen riskeren om te vertrekken zonder een deal, en riskeren dat we geen brexit krijgen. Of we kunnen kiezen om ons te verenigen en de best mogelijke deal steunen.'