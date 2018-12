May: 'Tweede brexitreferendum zal onherstelbare schade aanrichten'

De Britse premier Theresa May wijst een nieuw referendum over de brexit resoluut af. Dat zal volgens haar het vertrouwen van het Britse volk schaden en onherstelbare schade aanrichten, zo staat in de toespraak die ze maandag voor het Britse parlement houdt en waarvan haar persdienst al een aantal uittreksels publiceerde.