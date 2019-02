May: komende week nog geen stemming over brexitdeal

'Het ligt nog altijd binnen onze reikwijdte om met een akkoord de Europese Unie op 29 maart te verlaten', aldus de Britse premier.

Critici verwijten May al langer in het getouwtrek om de brexit er een tijdskwestie van te maken. De Britse parlementsleden hebben zich een soort vetorecht toegeëigend over het akkoord met Brussel. De regering kan de deal enkel ondertekenen als voordien ook het parlement zijn zegen heeft gegeven. Vandaar dat de stemming als een 'meaningful vote' omschreven wordt. Daarna volgt nog een wetgevende procedure om het verdrag rechtsgeldig te maken.

Het parlement stemt woensdag enkel over de volgende brexitstappen. De dag voordien legt May een verklaring af in het Lagerhuis.

In de marge van de top tussen de EU en de Arabische Liga overlegt de Britse premier met Europees voorzitter Donald Tusk.

Het Britse Lagerhuis verwierp enkele weken geleden het echtscheidingsakkoord dat May eind vorig jaar met de Europese onderhandelaars had bereikt. Sindsdien probeert ze opnieuw te onderhandelen met Europa.

May hoopt dat de Europeanen het echtscheidingsakkoord willen heropenen, maar daar hebben de Europeanen nog steeds geen oren naar.