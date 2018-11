May benoemt nieuwe brexitminister: Stephen Barclay

Volgens een woordvoerder van May zal Barclay zich vooral focussen op de binnenlandse aspecten van de brexit en zal hij haar brexitplan door het parlement moeten krijgen.

De premier zal zelf de komende onderhandelingen met de EU leiden, klinkt het.

Regering

De 56-jarige Stephen Barclay was onder meer directeur bij de bank Barclays voor hij in 2010 parlementslid werd voor de Conservatieve Partij. Sinds 9 januari van dit jaar was hij ondersecretaris van Gezondheid in de regering van May.

De voormalige minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd, die in april opstapte wegens een schandaal rond het immigratiebeleid, komt ook opnieuw in de regering als minister van Werk en Pensioenen. Zij vervangt Esther McVey die net zoals Raab opstapte wegens Mays brexitdeal.

De invloedrijke Britse milieuminister Michael Gove stapt niet op uit de regering. Dat heeft hij vrijdagmiddag na urenlange speculatie over zijn lot bevestigd aan de BBC. 'Ik heb absoluut vertrouwen in de premier', zei hij.

Of Gove het akkoord zoals het er nu ligt, steunt, wilde hij vrijdag niet bevestigen of ontkennen. Volgens verschillende media zou hij samen met een aantal collega-ministers - onder wie Penny Mordaunt, van wie ook werd gefluisterd dat ze zou opstappen - van binnen het kabinet op een koerswijziging willen aandringen.

Donderdag moest May lijdzaam toezien hoe vier van haar regeringsleden, onder wie twee leden van het kernkabinet, er de brui aan gaven, samen met nog enkele regeringsmedewerkers.

Motie van wantrouwen

De verzameling hardline-brexiteers in het parlement aast intussen nog altijd op een motie van wantrouwen tegen de premier. Daarvoor moeten 48 parlementsleden hun vertrouwen in de premier opzeggen in een brief aan het invloedrijke 1922 committee van de partij.

Het aantal Tories dat openlijk heeft bekendgemaakt zo'n brief te hebben gestuurd, staat momenteel op 20, meldt de BBC. Hoeveel brieven er in totaal al zijn gestuurd, is niet bekend.