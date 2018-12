May belooft te stoppen als partijvoorzitster vóór volgende verkiezingen

Dat beloofde ze op het zogenaamde '1922 Committee', de invloedrijke commissie van Tory-parlementsleden, zo meldden Britse media. Volgens verscheidene media maakte May een goede beurt en komen van verschillende parlementsleden 'positieve signalen'.

May speechte voor de 317 parlementsleden van haar partij in de aanloop naar de vertrouwensstemming binnen haar partij woensdagavond. Daarbij waren geen journalisten aanwezig, maar verscheidene MEP's gaven te kennen dat de Britse premier er beloofde om voor de geplande parlementsverkiezingen in 2022 op te stappen. Over wat ze zou doen bij eventuele vervroegde verkiezingen, wilde ze zich niet uitspreken. Ondertussen is de vertrouwensstemming kort na 19 uur Belgische tijd van start gegaan.

De Tory's hebben tot 21 uur Belgische tijd om hun stem uit te brengen. Ongeveer een uur later worden de resultaten verwacht. May heeft minstens 159 stemmen nodig om aan te blijven als partijvoorzitter.

Volgens Britse media had May zich kort na de middag al van de steun van meer dan de helft van de Conservatieve parlementsleden verzekerd.

Achter de vertrouwensstemming zitten de brexithardliners binnen de Conservatieve Partij, die zich niet kunnen vinden in het brexitakkoord van May. Mocht zij de stemming tegen de verwachting in toch niet overleven is ze meteen ook premier af. Lokale media speculeren over ex-brexitminister Dominic Raab en oud-buitenlandminister Boris Johnson als mogelijke opvolgers.