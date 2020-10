Duizenden mensen hebben zaterdag in de Nigeriaanse stad Jos een opslagplaats van de regering vol voedsel geplunderd. Ze zeiden dat ze 'honger hadden'. Het dichtstbevolkte land van Afrika kampt met zware sociale onlusten.

Net als de afgelopen dagen in Lagos en in Ede gingen duizenden mensen met tienduizenden zakken met voedsel aan de haal, die verdeeld zouden worden tijdens de lockdown tegen de covid-19-epidemie. De plunderingen volgen op twee weken van geweld en betogingen in het land.

