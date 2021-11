Franse bisschoppen hebben vrijdag erkend dat de rooms-katholieke kerk in Frankrijk verantwoordelijk is voor het jarenlange systematische kindermisbruik door geestelijken in het land.

De bisschoppen hebben op een jaarlijkse conferentie in Lourdes toegegeven dat de kerk kindermisbruik oogluikend heeft toegestaan en stilgezwegen.

In oktober kwam een rapport uit over onderzoek naar misbruik in de kerk in Frankrijk tussen 1950 en 2020. Kinderen werden op grote schaal misbruikt door geestelijken, staat in het rapport. Het zou gaan om 216.000 gevallen gaan van voornamelijk jonge jongens die zijn misbruikt. Het rapport schat het aantal daders op ongeveer 3000.

Slachtoffers van het misbruik hadden de bisschoppenconferentie opgeroepen te erkennen dat ook het instituut van de kerk schuldig was aan het misbruik en niet alleen de daders.

De bisschoppen hebben op een jaarlijkse conferentie in Lourdes toegegeven dat de kerk kindermisbruik oogluikend heeft toegestaan en stilgezwegen.In oktober kwam een rapport uit over onderzoek naar misbruik in de kerk in Frankrijk tussen 1950 en 2020. Kinderen werden op grote schaal misbruikt door geestelijken, staat in het rapport. Het zou gaan om 216.000 gevallen gaan van voornamelijk jonge jongens die zijn misbruikt. Het rapport schat het aantal daders op ongeveer 3000. Slachtoffers van het misbruik hadden de bisschoppenconferentie opgeroepen te erkennen dat ook het instituut van de kerk schuldig was aan het misbruik en niet alleen de daders.