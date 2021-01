Een jaar nadat het Amerikaanse leger de Iraanse topgeneraal Ghassem Soleimani heeft uitgeschakeld, hebben zondag tienduizenden Irakezen bij massaal protest vergelding geëist.

De betogers, vooral aanhangers van door Iran gesteunde sjiitische milities, de zogenoemde Volksmobiliseringsstrijdkrachten, bliezen verzamelen in het centrum van de hoofdstad Bagdad.

'Neen aan Amerika', 'Wraak', 'Amerika de grote Satan', klonk het.

Als leider van de Volksmobiliseringsstrijdkrachten eiste Falih al-Fajad in een toespraak de terugtrekking van alle Amerikaanse troepen, waartoe het Iraakse parlement heeft besloten. Ieder 'die de symbolen van het volk' aanvalt moet tot rekenschap daarvoor worden gedwongen ,zei hij ook, daarbij vergelding eisend.

Op 3 januari 2020 heeft het Amerikaanse leger op bevel van president Donald Trump in de buurt van de luchthaven van Bagdad met een raketaanval Soleimani en de invloedrijke Iraakse militieleider Aboe Mahdi al-Moehandis geliquideerd. Soleimani was aanvoerder van de al-Qoeds Brigades die deel uitmaken van een elite-eenheid van het Iraanse leger. Hij coördineerde de activiteiten van Irangetrouwe milities in Irak en andere landen.

Amerikaanse troepen steunen het Iraakse leger in de strijd tegen terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) die in Irak nog steeds actief is. De aanval op Soleimani heeft de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran opgevoerd. In Irak kwam het dan geregeld tot raketaanvallen op door het Amerikaanse leger gebruikte legerbases en op de zwaar beveiligde Groene Zone in Bagdad waar zich de Amerikaanse ambassade bevindt.

De betogers, vooral aanhangers van door Iran gesteunde sjiitische milities, de zogenoemde Volksmobiliseringsstrijdkrachten, bliezen verzamelen in het centrum van de hoofdstad Bagdad. 'Neen aan Amerika', 'Wraak', 'Amerika de grote Satan', klonk het. Als leider van de Volksmobiliseringsstrijdkrachten eiste Falih al-Fajad in een toespraak de terugtrekking van alle Amerikaanse troepen, waartoe het Iraakse parlement heeft besloten. Ieder 'die de symbolen van het volk' aanvalt moet tot rekenschap daarvoor worden gedwongen ,zei hij ook, daarbij vergelding eisend. Op 3 januari 2020 heeft het Amerikaanse leger op bevel van president Donald Trump in de buurt van de luchthaven van Bagdad met een raketaanval Soleimani en de invloedrijke Iraakse militieleider Aboe Mahdi al-Moehandis geliquideerd. Soleimani was aanvoerder van de al-Qoeds Brigades die deel uitmaken van een elite-eenheid van het Iraanse leger. Hij coördineerde de activiteiten van Irangetrouwe milities in Irak en andere landen. Amerikaanse troepen steunen het Iraakse leger in de strijd tegen terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) die in Irak nog steeds actief is. De aanval op Soleimani heeft de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran opgevoerd. In Irak kwam het dan geregeld tot raketaanvallen op door het Amerikaanse leger gebruikte legerbases en op de zwaar beveiligde Groene Zone in Bagdad waar zich de Amerikaanse ambassade bevindt.