Breekt de volgende fase van het internet aan? Mark Zuckerberg denkt van wel. En volgens de Facebook-oprichter vallen er 'honderden miljarden dollars' te rapen.

Na zeventien jaar door het leven te gaan als Facebook Inc., verandert het moederbedrijf van Facebook, Whatsapp en Instagram zijn naam in Meta. De bekende apps behouden hun naam, maar ceo Mark Zuckerberg wil naar eigen zeggen vol inzetten op wat hij als de volgende fase van het internet ziet: het metaverse.In het metaverse gaat sociale interactie zich afspelen in een driedimensionale virtuele wereld, die gebruikers bij voorkeur beleven door een virtual reality-bril. In dat nieuwe internet, zo schrijft Zuckerberg in een open brief, zullen we een hologram aantrekken en naar het kantoor teleporteren zonder te moeten pendelen, een concert met vrienden bijwonen, of bij onze ouders op de sofa aanschuiven om bij te praten. Kortom: straks zullen we in het internet leven, en er niet enkel naar kijken. Werken, studeren, uitgaan, winkelen: Mark Zuckerberg wil met zijn bedrijf munt slaan uit een veel breder scala aan menselijke activiteiten. Zuckerberg wil naar eigen zeggen 'verder gaan dan wat vandaag al mogelijk is, voorbij de beperkingen van schermen, voorbij de grenzen van afstand en natuurkunde, en naar een toekomst waarin iedereen bij elkaar aanwezig kan zijn, nieuwe kansen kan creëren en nieuwe dingen kan ervaren. Het is een toekomst die verder gaat dan één bedrijf en die door ons allemaal zal worden gemaakt.'Facebook - of eerder: Meta - maakte een uitgebreide video waarin het metaverse uit de doeken wordt gedaan. Hieronder een fragment daaruit: Over het metaverse, bedacht door scienfictionschrijver Neal Stephenson in 1992, wordt al tientallen jaren gespeculeerd. Zuckerberg zegt nu al enige tijd dat hij verwacht dat de komende jaren 'mensen ons niet langer als vooral een socialmediabedrijf zullen zien, maar als een metaversebedrijf'. Het metaverse is voortaan prioriteit nummer één. Natuurlijk zou Zuckerberg deze weg niet inslaan als hij er geen kans in ziet om zijn bedrijf nog winstgevender te maken. Zo gaat Meta een verfijnde VR-bril om het metaverse mee te beleven in de markt zetten die aanzienlijk meer zou kosten dan de 299 dollar van een eerdere versie. Zuckerberg hoopt naar eigen zeggen dat er een miljard mensen mee aan de slag gaat. Meta werkt ook aan fitnessaccessoires voor metaverseworkouts. In het metaverse zullen gebruikers outfits kunnen kopen voor hun avatar, of hologram, en digitale kunstwerken om aan de muur te hangen in hun virtuele thuisbasis - en nog veel meer. In het nieuwe internet zou volgens de 37-jarige Zuckerberg 'honderden miljarden dollars' aan e-commerce omgezet worden. De koerswijziging komt op een controversieel moment voor het bedrijf. Zoals blijkt uit de maandag bekend gemaakte 9,2 miljard dollar kwartaalwinst is Facebook nog steeds een cashmachine, maar het kampt tegelijk met een existentieel probleem: tieners keren het platform massaal de rug toe. Tieners en jongvolwassenen vinden het platform oubollig en gedateerd, bleek uit gelekte interne memo's, en ze verkiezen de videoapp TikTok. Zuckerberg wil van jongeren opnieuw zijn belangrijkste doelpubliek maken, zegt hij. Als ouderen daardoor uit de boot vallen, zo zij het, klinkt het. De komende jaren gaat het bedrijf tientallen miljarden uitgeven om het metaverse van de grond te krijgen. Binnen vijf à tien jaar zou het concept mainstream worden. 'We geloven dat het metaverse de opvolger wordt van het mobiele internet', aldus Zuckerberg. Facebook staat ook middenin een pr-crisis, alweer een. Sinds het schandaal rond Cambridge Analytica in 2018 heeft het bedrijfsimago ernstige schade opgelopen. Recent lekte de voormalige productmanager Frances Haugen ook nog eens duizenden interne documenten waaruit blijkt dat Facebook laks omspringt met haattaal op zijn platformen. Vooral in niet-Engelstalige regio's is er een schrijnend gebrek aan moderatoren die haattaal en polarisering moeten aanpakken, zo berichtte onder andere Knack. 'Facebook toont keer op keer dat winst primeert op veiligheid. Boze, hatelijke, polariserende inhoud holt ons vertrouwen in medeburgers uit en verscheurt onze samenleving', zei Haugen in het interviewprogramma 60 Minutes.Volgens een gelekt intern rapport weet Instagram dat de app schadelijk kan zijn voor het zelfbeeld van jongeren, en dan vooral tienermeisjes. Uit de mond van volksvertegenwoordigers valt steeds vaker te horen dat Facebook te groot is geworden en dat het moet opgesplitst in verschillende bedrijven voor het uitgroeit tot een echt monopolie. Het is nog maar de vraag of de naamsverandering de publieke opinie kan keren. Uit sommige hoeken klinkt harde kritiek. Zo reageerde de progressieve volksvertegenwoordigster Alexandria Ocasio-Cortez via Twitter dat 'Meta' staat voor een 'kanker dat metastaseert in een wereldwijde propagandamachine die autoritaire regimes dient uit winstbejag.'