De Nederlandse minister-president Mark Rutte vindt het 'prima verdedigbaar' dat koningin Máxima bij de G20-top in Japan met de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman heeft gesproken, zonder de moord op journalist Jamal Khashoggi ter sprake te brengen.

'Sterker nog, zo hoort het te gaan', aldus de premier.

Máxima sprak de Saoedische kroonprins op de G20. Na afloop kreeg de koningin forse kritiek op die ontmoeting, in de eerste plaats omdat er niet gesproken werd over de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi. Onderzoekers van de Verenigde Naties concludeerden vorige week dat er 'geloofwaardige bewijzen' zijn voor de betrokkenheid van 'MBS' bij die moord.

De Nederlandse eerste minister zegt nu dat hij die kritiek onterecht vindt. 'In dat soort gesprekken is het gebruikelijk dat ze zich concentreert op haar onderwerpen', zegt Rutte. Het is volgens hem ondoenlijk voor de koningin om eerst 'de hele VN-agenda' af te werken. Bovendien was dat volgens Rutte 'niet haar rol op dat moment'.

De Saoedi's zijn volgens hem al op de hoogte van de afschuw in Nederland over de moord op Khashoggi. 'Het zou echt ongepast zijn geweest als Maxima dat aan de orde had gesteld. Nederland doet dat bilateraal, op alle mogelijke manieren.'