Marianne Thieme van de Nederlandse Partij voor de Dieren: 'Het klimaatprobleem ligt op ons bord'

Als we de opwarming van de aarde echt willen tegenhouden, zullen we het ook moeten hebben over wat we eten. Daar strijdt Marianne Thieme, de voorzitster van de Nederlandse Partij voor de Dieren, al jaren voor. 'Wij staan open voor alle manieren om mensen uit de ratrace te helpen stappen.'