De manifestanten in Hongkong hebben zaterdag opgeroepen tot een algemene staking volgende week, tijdens hun mars tegen de regering door de straten van het district Mong Kok. Het is al het negende weekend op rij dat wordt geprotesteerd in Hongkong. Ook zondag staan manifestaties op de agenda.

In het district Mong Kok vonden gewelddadige schermutselingen plaats tussen politie en manifestanten, bij protesten voor meer democratie in 2014, aldus de Britse omroep BBC. Die protesten begonnen als een beweging tegen een wetsontwerp dat uitlevering aan China zou mogelijk laten, maar mondden uit in een bredere beweging tegen de regering. Sommigen eisen het ontslag van regeringsleidster Carrie Lam.

'We stoppen niet tot we een antwoord van de regering krijgen', aldus manifestant Sunny, die zijn volledige naam niet wou bekendmaken uit schrik voor mogelijke repercussies. Volgens hem zijn de protesten aangewakkerd door woede over de 'laatste twee decennia' dat de regering er niet in slaagde om de belangen van het gewone volk te behartigen.

Een algemene staking op maandag zou naar verwachting 23.000 deelnemers hebben, aldus de organisatoren. De voormalige Britse kolonie Hongkong is semiautonoom sinds haar terugkeer naar China in 1997 en heeft meer vrijheden dan het eigenlijke China. Veel van de 7 miljoen inwoners van Hongkong vrezen dat Peking die vrijheden steeds meer inperkt.