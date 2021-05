Woedende betogers hebben zondagavond in de Iraakse stad Karbala het Iraanse consulaat proberen te bestormen en daarbij verschillende controleposten in brand gestoken. De veiligheidsdiensten schoten volgens ooggetuigen met scherp om de betogers uiteen te drijven. Zeker tien personen raakten gewond.

Op sociale media was op video's te zien hoe delen van de ingang van het consulaat in brand staan. Een officiële reactie op de aanval kwam er zondagavond niet.

Aanleiding voor het protest is de dood van de bekende Iraakse activist Ihab Jawad al-Wasni, die volgens veiligheidsbronnen zaterdagnacht voor zijn huis in Karbala neergeschoten werd. De betogers houden milities die trouw zijn aan Iran verantwoordelijk. De begrafenis van Al-Wasni ging ook gepaard met protest.

Nieuwe aanslag

Zondagnacht vond al een nieuwe aanslag plaats, deze keer op journalist Ahmed Hassan van de Iraakse zender Al-Fourat. De man zou neergeschoten zijn 'toen hij uit zijn auto stapte om naar huis te gaan' in de buurt van de stad Al-Diwaniyah. Volgens een dokter ligt hij op intensieve zorg met 'twee kogels in het hoofd en een in de schouder'.

Premier Mustafa al-Kazimi zei op een vergadering van zijn regering al dat de verantwoordelijken voor de dood van Al-Wasni niet zullen ontsnappen aan 'de greep van gerechtigheid'. 'We zullen de moordenaars vervolgen', zei Al-Kazimi volgens staatsagentschap INA.

De Amerikaanse ambassade in Bagdad, alsook de Britse ambassadeur in Irak, Stephen Hickey, veroordeelden de moord.

Corruptie

Sinds oktober 2019 zijn er in Irak regelmatig protesten die in geweld kunnen ontaarden. De betogers eisen daarbij dat het politieke systeem hervormd wordt en dat een einde wordt gemaakt aan de welig tierende corruptie. Ze stuiten daarbij op protest van onder meer pro-Iraanse milities in het land.

Sinds het begin van de protesten zijn verschillende activisten en prominenten gedood, onder wie mensenrechtenactiviste Riham Jakub en de gerenommeerde historicus en terreurexpert Hisjam al-Hasjimi.

Al-Wasni was een drijvende kracht achter de protesten en had volgens nieuwszender Al-Arabija in december 2019 al een aanslag overleefd.

Op sociale media was op video's te zien hoe delen van de ingang van het consulaat in brand staan. Een officiële reactie op de aanval kwam er zondagavond niet.Aanleiding voor het protest is de dood van de bekende Iraakse activist Ihab Jawad al-Wasni, die volgens veiligheidsbronnen zaterdagnacht voor zijn huis in Karbala neergeschoten werd. De betogers houden milities die trouw zijn aan Iran verantwoordelijk. De begrafenis van Al-Wasni ging ook gepaard met protest. Zondagnacht vond al een nieuwe aanslag plaats, deze keer op journalist Ahmed Hassan van de Iraakse zender Al-Fourat. De man zou neergeschoten zijn 'toen hij uit zijn auto stapte om naar huis te gaan' in de buurt van de stad Al-Diwaniyah. Volgens een dokter ligt hij op intensieve zorg met 'twee kogels in het hoofd en een in de schouder'. Premier Mustafa al-Kazimi zei op een vergadering van zijn regering al dat de verantwoordelijken voor de dood van Al-Wasni niet zullen ontsnappen aan 'de greep van gerechtigheid'. 'We zullen de moordenaars vervolgen', zei Al-Kazimi volgens staatsagentschap INA. De Amerikaanse ambassade in Bagdad, alsook de Britse ambassadeur in Irak, Stephen Hickey, veroordeelden de moord. Sinds oktober 2019 zijn er in Irak regelmatig protesten die in geweld kunnen ontaarden. De betogers eisen daarbij dat het politieke systeem hervormd wordt en dat een einde wordt gemaakt aan de welig tierende corruptie. Ze stuiten daarbij op protest van onder meer pro-Iraanse milities in het land. Sinds het begin van de protesten zijn verschillende activisten en prominenten gedood, onder wie mensenrechtenactiviste Riham Jakub en de gerenommeerde historicus en terreurexpert Hisjam al-Hasjimi. Al-Wasni was een drijvende kracht achter de protesten en had volgens nieuwszender Al-Arabija in december 2019 al een aanslag overleefd.