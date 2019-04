In Canada heeft een man maandag vier mensen doodgeschoten en zichzelf vervolgens aangeboden bij de politie.

De feiten gebeurden in het stadje Penticton, in het westen van het land. Dat heeft de Canadese politie gemeld. Het zou gaan om doelbewuste aanval.

In een straal van vier kilometer werden volgens de politie op drie verschillende plekken in totaal vier mensen vermoord. Nadat de politie een telefonische melding had gekregen in verband met de eerste twee moorden, bood de 60-jarige verdachte zich maandag aan het einde van de namiddag spontaan aan in het politiecommissariaat van de stad. Hij werd in hechtenis genomen.

De speurders ontdekten vervolgens tijdens een zoekactie in de buitenwijk van 30.000 inwoners tellende Penticton de lichamen van nog twee andere slachtoffers. Over het motief voor de moorden bestaat nog geen duidelijkheid. Wel blijkt volgens diverse media dat de slachtoffers elkaar kenden. Het zou gaan om een doelbewuste aanval, aldus nog de politie.