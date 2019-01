Man rijdt in op groep voetgangers in Duitsland

Een autobestuurder is tijdens de nacht van oud op nieuw in Bottrop, in het westen van Duitsland, ingereden op een groep voetgangers. Daarbij vielen zeker vier gewonden, van wie enkelen ernstig. 'De onderzoekers gaan uit van een doelgerichte aanval, die te wijten kan zijn aan de xenofobe ingesteldheid van de bestuurder', aldus de politie in een persbericht.