De Franse politie heeft een 59-jarige Frans-Syrische man gearresteerd op verdenking van het leveren van onderdelen voor de productie van chemische wapens in Syrië, meldt het Franse persbureau AFP zondag. De arrestatie gebeurde in het zuiden van Frankrijk.

Syrië ontkent het gebruik van chemische wapens. Het houdt vol dat het zijn wapenvoorraden heeft overgedragen in het kader van een overeenkomst uit 2013 met de VS en Rusland, naar aanleiding van een vermoedelijke gasaanval waarbij 1.400 doden vielen in de buitenwijk Ghouta in Damascus.

Volgens onderzoek door de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) is de Syrische luchtmacht echter verantwoordelijk voor drie aanvallen met chloorgas en het zenuwgas sarin op de plaats Lataminah in 2017. Ook zou de luchtmacht achter een aanval in 2018 met chloorgas op de plaats Saraqib zitten. De burgeroorlog in Syrië heeft sinds maart 2011 aan bijna een half miljoen mensen het leven gekost.

