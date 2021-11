De Amerikaan Jacob Chansley, die met hoorns op zijn hoofd, berenmuts en ontbloot bovenlijf in januari met honderden anderen het parlementsgebouw Capitool in Washington bestormde, is veroordeeld tot 41 maanden cel.

Dat is tien maanden minder dan de aanklagers hadden geëist. Met zijn opvallende verschijning werd Chansley een bekend symbool van de beruchte 'aanval op de democratie', melden Amerikaanse media.

De 34-jarige Chansley had schuld bekend aan het verstoren van een bijeenkomst van het Amerikaanse parlement. Hij was een van de talrijke aanhangers van toenmalig president Donald Trump die op 6 januari het Capitool binnendrongen. Zij wilden voorkomen dat het Congres de overwinning van rivaal Joe Biden bij de presidentsverkiezingen bekrachtigde.

De man, die vanwege zijn opvallende verschijning ook wel een sjamaan wordt genoemd, liet een brief achter voor vicepresident Mike Pence met de tekst: 'Het is een kwestie van tijd. Gerechtigheid komt eraan.' De man zei aanhanger te zijn geweest van de uiterst rechtse QAnon-beweging, die gelooft dat leden van de Amerikaanse elite pedofiele satanisten zijn. Inmiddels zou Chansley de beweging hebben afgezworen. Hij had Trump tevergeefs om gratie gevraagd.

Ook andere Capitool-bestormers zijn al bestraft. Zo kreeg een man eveneens 41 maanden, de zwaarste straf tot nu toe, voor het mishandelen van een agent.

Dat is tien maanden minder dan de aanklagers hadden geëist. Met zijn opvallende verschijning werd Chansley een bekend symbool van de beruchte 'aanval op de democratie', melden Amerikaanse media. De 34-jarige Chansley had schuld bekend aan het verstoren van een bijeenkomst van het Amerikaanse parlement. Hij was een van de talrijke aanhangers van toenmalig president Donald Trump die op 6 januari het Capitool binnendrongen. Zij wilden voorkomen dat het Congres de overwinning van rivaal Joe Biden bij de presidentsverkiezingen bekrachtigde. De man, die vanwege zijn opvallende verschijning ook wel een sjamaan wordt genoemd, liet een brief achter voor vicepresident Mike Pence met de tekst: 'Het is een kwestie van tijd. Gerechtigheid komt eraan.' De man zei aanhanger te zijn geweest van de uiterst rechtse QAnon-beweging, die gelooft dat leden van de Amerikaanse elite pedofiele satanisten zijn. Inmiddels zou Chansley de beweging hebben afgezworen. Hij had Trump tevergeefs om gratie gevraagd. Ook andere Capitool-bestormers zijn al bestraft. Zo kreeg een man eveneens 41 maanden, de zwaarste straf tot nu toe, voor het mishandelen van een agent.