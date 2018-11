Man in Catalonië opgepakt die aanslag wilde plegen op Spaanse premier 'wegens verhuis graf Franco'

Dat meldt de politiedienst Mossos d'Esquadra zelf op Twitter. De man, die intussen in de gevangenis zit, had thuis een arsenaal aan wapens, zo klinkt het verder.

Wraak

Volgens de informatie die momenteel bekend is, wilde de 63-jarige man zich wreken voor de plannen van de socialistische regering om het stoffelijk overschot van de vroegere dictator Francisco Franco (1892-1975) te verplaatsen en opnieuw te begraven. Dat ligt nu in een monumentaal mausoleum ten noordwesten van de hoofdstad Madrid.

De arrestatie gebeurde al drie weken geleden. De man is een ervaren schutter, beschikt over een wapenvergunning en werkte vroeger bij een privéveiligheidsdienst. Hij had thuis 16 schietwapens, waaronder precisiegeweren. Volgens Spaanse media had hij zijn plannen voor de aanslag onder meer op sociale netwerken aangekondigd.

De verdachte heeft geen strafblad. Hij is al voor de rechter verschenen en zit volgens een justitiewoordvoerster in de gevangenis in Terrassa, zo'n 30 kilometer ten noordwesten van de Catalaanse hoofdstad Barcelona.

Extreemrechts bedevaartsoord

Het Spaanse parlement stemde medio september met een duidelijke meerderheid voor een decreet van de regering-Sanchez om de resten van Franco weg te halen uit het mausoleum in de buurt van Madrid.

De monumentale grafsite van de dictator bevindt zich al meer dan vier decennia in de Vallei van de Gevallenen in de Sierra de Guadarrama. Het mausoleum is tot op vandaag een bedevaartsoord voor sympathisanten van Franco en rechtsextremisten.