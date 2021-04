De politie van een stad in de Amerikaanse staat Californië heeft een video gepubliceerd die toont hoe agenten een 26-jarige man meer dan vijf minuten tegen de grond drukken. De interventie eindigt met de dood van de man.

De omstandigheden van de dood van Mario Gonzalez op 19 april doen denken aan de moord op George Floyd, die vorig jaar in Minneapolis stikte nadat agent Derek Chauvin ruim negen minuten met zijn knie op de hals of nek van het slachtoffer drukte.

De politie van de stad Alameda stelde dat Gonzalez het leven liet door 'een medisch noodgeval' en beloofde een onafhankelijk en transparant onderzoek naar de feiten. Maar de familieleden van de jongeman verwerpen deze verklaring nadat ze de video van de arrestatie zagen.

'Wat ik heb gezien was helemaal anders dan wat men mij had gezegd', zei broer Gerardo. 'Het medische noodgeval is een gevolg van het feit dat ze op zijn rug zaten terwijl hij op de grond lag. De politie doodde mijn broer op dezelfde manier als George Floyd.

'Ik heb niets gedaan'

De advocate van de familie, Julia Sherwin, had het ook over 'desinformatie'. 'Zijn dood was volledig te vermijden en onnodig. Dat een man dronken in een park loopt, mag geen doodvonnis zijn'.

De beelden van de bodycam van één van de politiefunctionarissen toont hoe de agenten Gonzalez in een parkje in bedwang willen houden, nadat de zwaarlijvige en duidelijk verwarde man zijn identiteitspapieren niet aan de agenten gaf. Gonzalez wordt op de grond gewerkt en één van de agenten drukt lange tijd met zijn knie op de schouderbladen van Gonzalez. Een andere agent drukt met zijn elleboog op de rug. 'Ik heb niets gedaan', riep Gonzalez, die huilde en kreunde alvorens het bewustzijn te verliezen. De agenten probeerden de man nog met hartmassage te redden, maar vergeefs.

The New York Times berekende dat tijdens het proces tegen agent Derek Chauvin in Minneapolis gemiddeld drie Amerikanen per dag sterven door een politie-interventie.

