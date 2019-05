De Duitse kapitein van een schip dat migranten heeft opgevist uit de Middellandse Zee en ze heeft afgezet in Malta, bleef dinsdag in een Maltese rechtbank weliswaar een gevangenisstraf bespaard, maar hij moet wel 10.000 euro boete betalen.

Claus-Peter Reisch werd aangeklaagd, omdat hij met zijn onder Nederlandse vlag varende schip 'MV Lifeline' werd betrapt in Maltese territoriale wateren zonder dat hij zich liet registreren en zonder dat hij de nodige vergunningen op zak had. Rechter Joseph Mifsud zei dat de kapitein niet naar de gevangenis moest, 'omdat hij altijd respect getoond heeft ten opzichte van het gerecht', zo tweette de Mission Lifeline-organisatie.

'In de plaats van een celstraf moet hij een boete van 10.000 euro betalen, geld dat naar kerkelijke instellingen gaat die ten dienste staan van de gemeenschap', zo voegde de Duitse ngo eraan toe. Het geld gaat meer bepaald naar organisaties die hulp verlenen aan vluchtelingen en aan armen.

Volgens de ngo sprak de rechter zijn afschuw uit voor 'de retoriek en het racisme dat deze zaak in Malta heeft losgemaakt.' Reisch werd aangeklaagd, omdat hij met zijn schip meer dan 200 op de Middellandse Zee geredde migranten in Malta aan land zette in juni vorig jaar, nadat er zes dagen over hun lot was gepalaverd.

Het schip MV Lifeline bevindt zich nog steeds in Malta, maar is door het Maltese gerecht in beslag genomen. Het gerecht ging niet in op de vraag van de Maltese overheid om het schip verbeurd te verklaren, omdat het niet de eigendom is van de beklaagde. Zuid-Europese landen zoals Malta en Italië hebben de voorbije maanden humanitaire reddingsschepen weggestuurd om zo de illegale toestroom van migranten vanuit Libië terug te dringen.

Een woordvoerder van Mission Lifeline zegt dat de organisatie in beroep gaat tegen de 'schandalige' uitspraak van de rechtbank. 'Dit is duidelijk een politiek geïnspireerd vonnis, dat niets van doen heeft met de wetten', zei woordvoerder Axel Steier aan het Duitse persagentschap dpa.