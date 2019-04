De regering van het West-Afrikaanse Mali, die geleid werd door premier Soumeylou Boubèye Maiga, is afgetreden. Er wordt geen reden genoemd voor het ontslag.

President Ibrahim Boubacar Keita aanvaardde het ontslag dat de premier donderdag had aangeboden. Dat zegt het presidentieel paleis donderdagnacht op Twitter. Een opvolger van Maiga en van de nieuwe regering wordt binnenkort benoemd, 'na overleg met alle politieke krachten van meerderheid en oppositie'.

Keita, die sinds 2013 aan de macht is, won de presidentsverkiezingen in augustus, die volgens de oppositie gepaard gingen met fraude. De veiligheidssituatie in Mali is fors verslechterd sinds het aantreden van Keita. Gewapende groepen vallen niet alleen binnen- en buitenlandse troepen aan, ze doen dat ook met burgers.

Sinds 2013 is er een VN-vredesmissie in Mali, die geldt als de meest risicovolle inzet van blauwhelmen wereldwijd. Vooral in het noorden van Mali vallen radicale islamisten de blauwhelmen geregeld aan. In het centrum van het land zijn er steeds meer gewelddadige etnische conflicten.

Stabiliteit in Mali is ook voor België belangrijk. Het land geldt als een transitland voor vluchtelingen en migranten. Ook kunnen islamisten profiteren van het instorten van de staat om er hun macht te vestigen, slechts één landsgrens verwijderd van de Middellandse Zee. Mali, dat ruim achttien miljoen inwoners telt, is volgens een VN-index een van de tien armste landen ter wereld.