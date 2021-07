Twee lieden hebben dinsdag geprobeerd de Malinese interim-president, kolonel Assimi Goïta, neer te steken tijdens het Offerfeest in de Grote Moskee in de hoofdstad Bamako, zo heeft een journalist van het Franse persbureau AFP vastgesteld.

Een en ander gebeurde na het gebed en de preek, toen de imam naar de uitgang ging om daar het schaap te slachten. De president werd weggebracht en, bleek niet geraakt te zijn. Op de vraag aan zijn diensten of het incident de kwalificatie 'moordpoging' verdient, was het antwoord: 'jazeker'. De man, die de interimpresident in de rug wou steken werd overmeesterd, een andere aakte gewond. Mali heeft op minder dan een jaar tijd twee staatsgrepen meegemaakt.

Beiden, in augustus en mei, waren het werk van dezelfde kolonels van het leger, onder leiding van kolonel Assimi Goïta die uiteindelijk president van de transitie werd. Als vroeger hoofd van een bataljon speciale troepen verplaatst hij zich al negen maand niet meer zonder zijn manschappen die gemaskerd zijn en over aanvalswapens beschikken. Goïta en de door de junta aangestelde nieuwe regering hebben verzekerd dat zij de macht zullen overdragen aan een burgerregering na verkiezingen die voor 27 februari 2022 zijn gepland.

