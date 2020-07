De Malinese hoofdstad Bamako heeft vrijdag de ergste dag van ongeregeldheden in jaren gekend. Er vielen twee doden en er waren aanvallen op het parlement en de nationale televisiezender.

President Ibrahim Boubacar Keïta riep 's nachts in een boodschap op tot dialoog. Hij zei dat hij de veiligheid zou handhaven 'zonder enige zwakte', maar hij voegde eraan toe bereid te zijn om alles te doen wat 'in zijn macht ligt om de situatie te bedaren'. Massa's mannen hadden vrijdag de Nationale Vergadering aangevallen en plunderden kantoren. Ze vielen ook het hoofdkantoor van de nationale televisiezender aan, die de programma's onderbrak. Leden van de veiligheidstroepen openden het vuur om parlement en tv-omroep te ontzetten.

Bij de schermutselingen vielen volgens een officieel ziekenhuisrapport twee doden en meer dan 70 gewonden, onder wie een aantal ernstig. De televisie heeft intussen de uitzending hervat, terwijl tientallen veiligheidstroepen zaterdag de site bewaken. Ook uit het parlement zijn inmiddels de manifestanten verdreven. Het was de derde keer sinds vorige maand dat er een uitbarsting van ontevredenheid was in een van de armste landen ter wereld. De rellen in Mali begonnen na de parlementsverkiezingen van maart-april en de ongeldigverklaring van een dertigtal uitslagen door het Grondwettelijk Hof.

President Ibrahim Boubacar Keïta riep 's nachts in een boodschap op tot dialoog. Hij zei dat hij de veiligheid zou handhaven 'zonder enige zwakte', maar hij voegde eraan toe bereid te zijn om alles te doen wat 'in zijn macht ligt om de situatie te bedaren'. Massa's mannen hadden vrijdag de Nationale Vergadering aangevallen en plunderden kantoren. Ze vielen ook het hoofdkantoor van de nationale televisiezender aan, die de programma's onderbrak. Leden van de veiligheidstroepen openden het vuur om parlement en tv-omroep te ontzetten. Bij de schermutselingen vielen volgens een officieel ziekenhuisrapport twee doden en meer dan 70 gewonden, onder wie een aantal ernstig. De televisie heeft intussen de uitzending hervat, terwijl tientallen veiligheidstroepen zaterdag de site bewaken. Ook uit het parlement zijn inmiddels de manifestanten verdreven. Het was de derde keer sinds vorige maand dat er een uitbarsting van ontevredenheid was in een van de armste landen ter wereld. De rellen in Mali begonnen na de parlementsverkiezingen van maart-april en de ongeldigverklaring van een dertigtal uitslagen door het Grondwettelijk Hof.