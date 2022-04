Het Malinese leger heeft 203 strijders van gewapende terroristische groeperingen gedood tijdens een operatie in de Sahel in Centraal-Mali. Dat meldt het leger vrijdag.

Bij de operatie, die plaatsvond van 23 tot 31 maart, werden ook 51 arrestaties verricht en werden grote hoeveelheden wapens en munitie in beslag genomen, zo klinkt het. Jihadistisch geweld heeft de afgelopen weken tientallen burgerslachtoffers geëist in het centrum van Mali en in het drielandengebied tussen Mali, Niger en Burkina Faso, zo meldde de VN-missie (UNMIS) donderdag.

