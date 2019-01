Maleisische koning treedt verrassend af

Het aftreden van de koning is een verrassing, maar er werd al langer over gespeculeerd. Zo was hij sinds begin november met ziekteverlof. Later volgden geruchten over zijn huwelijk met de Russische schone Oksana Voevodina in Moskou.

Muhammad V is de heerser van Kelantan, een van de dertien staten in het land. Die staten worden geregeerd door negen koninklijke families. De monarchie is in het land bijgevolg een unicum: om de vijf jaar wordt een nieuw staatshoofd voor heel Maleisië gekozen onder de negen vorsten.

Er waren al langer speculaties over het aftreden van Muhammad V als vijftiende 'Agong', ofte 'hoogste regeerder'. De speculatie startte nadat de negen sultans eerder bijeengekomen waren. Volgens de officiële mededeling keert de 49-jarige man terug naar Kelantan om zijn volk en regering bij te staan in de ontwikkeling van de staat.

De rol van de Maleisische koning is grotendeels ceremonieel. De premier en zijn regering oefenen immers de meeste bevoegdheden uit.