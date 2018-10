Magere opkomst voor Roemeens referendum over verbod op homohuwelijk

Momenteel is de Roemeense grondwet genderneutraal over het huwelijk. Dat wordt omschreven als een band tussen twee echtgenoten. Maar het conservatieve kamp wil die omschrijving aanpassen zodat het huwelijk expliciet een band is tussen man en vrouw. Zo wordt het in de toekomst onmogelijk om het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht toe te staan. Het voorstel krijgt brede steun van conservatieve politici en de kerk.

Zondag na de misvieringen wordt nog een grotere opkomst verwacht in landelijke gebieden. Maar om aan het vereiste aantal stemmers te geraken, zullen ook in de steden meer mensen naar de stembus moeten trekken.

Sowieso verandert er op juridisch vlak niet onmiddellijk iets. De wetgeving in Roemenië laat het homohuwelijk momenteel niet toe. Tegenstanders noemen het dan ook een overbodig referendum dat de homofobie dreigt te voeden. De resultaten worden maandag pas verwacht.