Maduro geeft cyberaanval schuld van langdurige stroompanne in bijna heel Venezuela

'Vandaag, 9 maart, was ongeveer 70 procent van de elektriciteit hersteld toen we 's middags te maken kregen met een andere cyberaanval. Die nam een energiebron in het vizier die perfect functioneerde. Ze wiste alle vooruitgang uit die we hadden geboekt', zei Maduro aan een publiek van duizenden aanhangers in Caracas.

De stroompanne ontstond donderdag om 16.50 uur plaatselijke tijd en trof bijna het hele land. In delen van het land werd vrijdag de elektriciteit hersteld, maar even later viel die weer uit.

De grootste elektriciteitscentrale van Venezuela, die van Guri, in het zuiden van het land, is lamgelegd door sabotage, zeggen de autoriteiten. De minister van Communicatie zegt dat de stroompanne het gevolg is van een 'cyberaanval tegen het geautomatiseerde controlesysteem' van de hydroelektriciteitscentrale van Guri, die 80 procent van de energie levert in Venezuela.

Sommige experten zeggen daarentegen dat de panne te wijten is aan een gebrek aan investeringen in de onderhoud en infrastructuur.